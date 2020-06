Apple Storeのガラスが砕ける→要塞になる→平和を願う掲示板になる

要塞の次は…

ミネアポリス市警により黒人男性が窒息死させられた事件への講義デモを発端で、各地で暴動が広がるアメリカ。そんな中で要塞化していたApple直営店ですが、そのバリケードが平和を願う掲示板になっていました。

こちらは、イリノイ州ネイパービルのApple直営店。ストアを封鎖するボードに、無数のハート型の付箋が貼り付けられています。私からすると、このような意思表明の形のほうが親近感がわきますね。

The Apple Store’s got a bit more color to it #Portlandpic.twitter.com/yPbTcegpgH