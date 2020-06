Appleの折りたたみiPhoneは2画面でノッチなし？

Surface Duo風…?

世はまさに折りたたみスマートフォンの時代ですが、もしかするとApple(アップル)も折りたたみiPhoneの開発を進めているのかもしれません。

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.