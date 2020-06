アップルストアが要塞化。黒人圧死抗議デモで窓が粉々…

これはひどい…

ミネアポリス市警に膝で首を押さえつけられて窒息死した黒人男性を悼むデモの混乱に乗じ、全米各地のアップルストアにも略奪の暴徒が侵入。窓ガラスがハンマーやスパナで粉々に叩き割られて、中のものが片っ端から盗まれる被害が多発しています。

Appleはベニヤ板やバリケード、遠隔ブリック化の最終対抗手段で防衛に全力を挙げています。

一番上の写真は、店内がもぬけの殻となり、とりあえずべニヤ板を張り付けたミネアポリス店の現在の様子です。ワシントンDCのアップルストアもこのとおり。

The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD