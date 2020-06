意外なタッグ。オーディオメーカー｢バング＆オルフセン｣がXboxと提携してゲーミングに参入

ゲーミングB&O爆誕!?

ハイエンドオーディオを手掛けてきたデンマークのBang & Olufsen(バング&オルフセン)が、Xboxとタッグを組んで新しいオーディオ技術を開発するとTwitter上で発表されました。

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox#BangOlufsen