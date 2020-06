プライバシー重視のブラウザ｢Brave｣、もはや存在意義を投げ捨てた？

CEOのコメントが(色々な意味で)印象的。

ユーザーのプライバシー最優先を掲げていたブラウザ「Brave」。それが今では「言っていることとやっていることが違うじゃないか」というような指摘が飛び交っています。いったい何が起きていて、今後どうなるのか、米GizmodoのShoshana Wodinskyが説明しています。

Decryptによると、特定の暗号通貨サイトからユーザーの追跡や収益のすくい上げに使用できるアフィリエイトURLにリダイレクトされると報告されています。

あるツイッターの投稿で明かされたところによると、暗号通貨交換サイト「Binance」のURLを、問題が指摘されている「Brave」の検索バーに入力すると、元のURLである「binance.us」がアフィリエイト対応の「binance.us/en?ref=35089877:」にリダイレクトするリンクに自動で切り替わるとのこと。

エンドユーザーは、どちらのURLでも同じサイトにたどり着くわけではありますが、Braveは後者のURLに変換することで、特定のサイトへの紹介報酬を得ることが可能になります。ちなみに暗号通貨交換サイト「Binance」のブログ記事では、ユーザーが行なう取引の最大50%の報酬を得られると紹介しています。

So when you are using the @brave browser and type in "binance[.]us" you end up getting redirected to "binance[.]us/en?ref=35089877" - I see what you did there mates ?