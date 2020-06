有名人に動画メッセを頼めるCameoが人気。巣ごもりセレブのバイトにも

サインなんて古い。これからは動画メッセージ。

そんなコンセプトからシカゴで生まれたセレブとファンを結ぶ動画特注プラットフォーム「Cameo」(カメオ)が、コロナ禍の巣ごもり需要で大人気! 3月だけで登録セレブが78%に爆増し、ロックダウン前に比べ売上が400%の伸びを見せています。

どんなセレブが登録していて、料金はいくらで、手取りのギャラはいくらなのか。ファンはどんなメッセージを頼めるのか。パンデミック期の人気セレブTOP5などもチェックしてみましょう。

Cameoは2017年NFLエージェントら6人で創業した会社です。現在社員約250人。利用中のセレブは当初アスリートだけでしたが、今は俳優や名脇役、ちょい役、お笑い芸人、タレント、TV司会者、リアリティー番組の出演者、企業人、カリフマシェフ、ネットのインフルエンサー、トランプのそっくりさん、時の顔など、ジャンルを問わず約1万8000人以上が登録しています。

気になる料金は1本15~1000ドル(約1,600円〜約11万円)で、25%はCameoが手数料をしてもらい受け、残りの75%がセレブに支払われる仕組みです。

頼める動画ショートメッセージは最大250ワードで、内容はお祝い、激励、上司に辞表を叩きつけるときの言葉までさまざまです。差別やヘイトは削除されますが、そういう一線を越えなければ基本的になんでもOKです。

一番多いのはサプライズのプレゼントの依頼ですけど、New York Timesの記者さんなんかは、コロナで危ないのに地下鉄に乗るのをやめない父のBobさんに向けて、'80年代に父子でよく応援に行ったNYジャイアンツのディフェンシブラインマンに75ドル(約8,000円)払って、「いいか、Bob、今はディフェンスだよ、ディフェンス」という戒めの言葉をいただいて送りました。動画の効果はテキメンで、ピタッと乗るのをやめてくれたそうですよ。

Former Giants defensive lineman @LeonardMarsha70 made such a good coronavirus cameo for my dad, I thought I should share pic.twitter.com/9VA3cTZiaa