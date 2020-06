デモに乗じて大画面ブラビアを盗む人。ユニクロ、ニンテンドーストアも悲惨

「デモの一部が暴徒化」と報じられることに味をしめて泥棒が大暴れ!

デモなんかひとつも起こってないカリフォルニア州エメリービル、ピクサー本社周辺の大手家電チェーンBEST BUYでも暴徒がシャッターをこじ開けて侵入。55インチクラスの大物家電をガンガン盗んでます。物理法則を無視した略奪の数々を映像でご覧ください。

車に積めなくて箱捨ててる人も…。動画には「最高のホームシアターができる製品なのに、家に着く頃にはきっとボロボロだな。もったいない…」という元店員さんのコメントもついてます。同じモールにあるユニクロもこのとおり。

Uniqlo in Emeryville being looted right now. Seeing at least a dozen people stream out of the store. pic.twitter.com/SGLnzpBOqz