Galaxy Fold 2（仮）、カメラの位置はココ…なの？ ココでいいんです！

あってるあってる、ココであってる!

折りたたみスマートフォンGalaxy Fold。2019年スマホ史に大きなインパクトを与えた端末ですが、そろそろ後継機も気になる。8月発表と噂されているFold 2は、どうやらパンチホールデザインを採用するみたい。事情通でリーク情報の多いIce Universeが、Fold 2最新レンダリングとして以下の画像をツイートしています。

Fold 2を開いた状態ですね。セルフィーカメラがパンチホールになっています。これ見て思うのが「あ、カメラの位置ソコなの?」ってこと。なんか中途半端な、ふわふわぁっとした場所だなと思いました。ツイートしたIce Universe本人もそう思ったようですが、ココ、実はお馴染みの場所。

At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl