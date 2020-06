スイスの高級腕時計ウブロから68万円のスマートウォッチ。え、ウブロにしては安くね？

3時間毎に壁紙のアートワークが変更される芸術的なスマウォ。

いつもなら90万円とか300万円とか2,200万円といった、大富豪プライスが当たり前の高級腕時計メーカーHUBLOT(ウブロ)から、激安価格68万2000円のスマートウォッチ「ビッグバン E ブラックセラミック」が発表されました。こちらはセラミック製ですが、兄弟分にはチタン製で60万5000円の「ビッグバン E チタニウム」もあり、いずれも近日中にオンラインで購入できるようになります。

これは2005年に登場した、「ビッグ・バン」シリーズの血を引く最新型のデジタル腕時計。Wear OS by Googleを搭載しており、Google アシスタントを呼び出したり、Google Payで支払いを行なうなど、ちゃんとスマートウォッチしています。

THE VERGEは、どちらのモデルも直径42mmで反射防止加工を施したサファイアクリスタルが採用され、OLED高精細タッチスクリーン、Snapdragon Wear 3100プロセッサー、そして1GBのRAMと8GBのストレージが内蔵され、バッテリーは300mAhだと伝えています。

Discover our new #BigBangE! A connected watch equipped with the latest technology that adopts all the iconic Big Bang codes.This watch will be sold online on our website. Stay tuned and discover more on https://t.co/hsf4CURyVppic.twitter.com/pLo1o6kCyW