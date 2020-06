IKEAで一番売れてるものなーんだ？（ヒント：家具じゃないよ）

世界の家具最大手IKEA(イケア)。ここで年間10億個売れる驚異の人気アイテムがあります。

さてなんでしょう?

さあ、な~んだ!?!?!? (※こたえはスクロールダウンすると表示されます)

そうです、ミートボール。足が疲れたらコケモモジャムと一緒に貪り食うアレです。Costco(コストコ)の採算度外視の丸焼きチキン(ロティサリーチキン)と並ぶロスリーダー(小売店において、集客を目的とし採算度外視で極めて価格が安く設定された商品)で、IKEAの世界53か国433店舗に来るお客さまの2~3割はレストランが目当てなんだそうですよ? お家でつくれるように公式レシピも公開になりました。

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballspic.twitter.com/d89lRsJxH7