人工肉｢インポッシブル・ブレックファスト・サンドイッチ｣が米スタバで食べられる

持続可能性のあるサンドイッチです。

アメリカのスターバックスにて、この夏に向け植物由来の人工肉を挟んだ、「インポッシブル・ブレックファスト・サンドイッチ」が新メニューに加わります。

⚡️ Summer is in full swing at Starbucks. Today we’re excited to introduce two new cold coffee drinks and a delicious breakfast sandwich made with plant-based sausage available to customers in the U.S.Check it out: https://t.co/72jFx1cOKb