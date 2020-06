なんだか楽しそう。

すでに開発者向けのベータ版が配布されているiOS 14に気になる新機能です。こちら、iPhoneの背面タップにアクションを割り当てられるようなんです。

#iOS14 Back Tap: Double or triple tap the back of your iPhone to perform some actions quickly 😯 pic.twitter.com/HIsvnHusKz