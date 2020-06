噂の5.4インチiPhone 12、iPhone SE（第2世代）より小さいかも

まさにベストサイズ?

今年前半に4.7インチサイズの「iPhone SE(第2世代)」が登場しましたが、小型iPhoneファンからは、そのサイズに違和感の声多数。ただ、5.4インチiPhone 12はさらに小さいかもしれません。

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA