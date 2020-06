iPhone 12、LiDARスキャナ搭載は最上位モデルだけ？

高そう…。

5.4インチから6.7インチまで、4モデルの登場が噂されている、iPhone 12シリーズ。そのデザインは「ノッチの大きさは変わらず、最上位モデルだけLiDARスキャナ搭載」という形になるのかもしれません。

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41