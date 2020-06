WWDCで発表されるのはMacなのか…iPadもありうる？最近流れたApple製品のウワサ

今年もお財布がヤバそう。

日本時間6月23日に開催されるWWDCにむけて忙しくなってきたApple(アップル)の噂業界。それにあわせるように、海外からは次々と新製品の動きが伝えられています。

まずユーラシア経済委員会(EEC)のデータベースに「A2330」というデスクトップモデルのMacの登録が確認されました。最近の噂を参考にすれば、これは次期iMacの可能性が高そうです。肝心の「いつ発表か」「いつ発売か」はまだ不明ですけども。

次期iMacといえば、以前に著名リークアカウントのSonny Dicksonが「iPad Pro風のデザインとPro Display XDRのようなベゼルを採用する」と報告しています。長らくデザインに変更がなかったiMacにとって、これはまさにメジャーモデルチェンジに相当することでしょう。また、美しい表示を実現するミニLEDのiPad Proへの採用も、iPadシリーズの独走を後押ししそうです。

またEECのデータベースからは、iPhone 12(仮、今年発売されるであろう新iPhone)らしき「A2176/A2172/A2341/A2342/A2403/A2407/A2408/A2411」という9機種の登録が見つかっています。

一方で台湾紙のDigiTimesは、次期iMacや10.8インチiPad Airが今年後半に投入されることを伝えています。次期iMacに関してはWWDCでの発表が期待されていますが、DigiTimesが正しければ6月に発表され、7月に販売されるということなのかもしれません。さらに、8インチ台のiPad miniやミニLEDディスプレイ搭載のiPad Proも、2021年前半に登場するようです。

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro