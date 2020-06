今年も｢iPhoneだけだよ！｣と言い続けることになりそう

多くのガジェットでUSB-Cに対応する中で…。

iPhoneシリーズの特徴ともなっているLightning端子ですが、こちら今年のiPhone 12(仮、今年2020年に発売されるであろうモデル)でも継続採用されるだろうというウワサが入ってきました。2021年のiPhone 13(仮、来年2021年に発売されるであろうモデル)でSmart Connectorによるポートレス仕様に移行するとのこと。Lightning端子とのお付き合いはまだ続きそうです。

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series