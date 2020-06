iPhone 12（仮）のリーク続々。小型モデルは初代SEくらい小さい？

やっぱSEサイズ(というかiPhone 5サイズ)でしょ!

今年秋に登場するであろう次期iPhone(iPhone 12)の、金型やケースとされる画像が登場しました。注目は、そのサイズ感でしょう。

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12#iPhone12Propic.twitter.com/u2lg4pcxSV