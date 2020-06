まだ夏にもなっていない北極で26度って、おーい…。

新しい普通なのか。それとも新しい異常なのか。

本来記事というのはタイトルを補足するものなのですが、この記事はタイトルがすべて的なことになっちゃってます。なんと、夏になる前に北極圏の気温が25度を超えました!

ロシアのシベリア地方では気温が30度に到達。隣接するカラ海の海氷は、5月としては観測史上最も溶けてしまう事態に。そして、北極圏のあちこちが燃えています。もう異常気象のオンパレードです。

Quite remarkable temperatures in western Siberia today. For example 26.4°C as north as Arctic Circle (66.6°N) and 30.1°C at 62.5°N. pic.twitter.com/nH5TDipUMk

まずは北極圏の暑さからはじめましょうか。フィンランド気象研究所のミカ・ランタネン研究員がつくった、シベリア西部の猛暑を示す地図を見てみましょう。この地域が北極で爆発的に広がった熱波の中心地になりました。気候モデルによると、この暑さが続くことはないものの、平年よりもかなり暖かいまま推移しそうです。

ランタネン氏はTwitterのダイレクトメールでEartherにこう述べています。

陸地では、森林火災が広がり続けているみたいです。衛星監視の専門家であるピエール・マルクス氏は、北極圏で起こっている一連のへんてこりんな火災に注目してきました。記録によると、火災のほとんどは積雪量が少ないうえにかなり暑くなっているシベリア東部で発生しているのだとか。網の目のように走る川や、雪が積もっている場所のすぐ近くで火災が起こっている状況は、まさに現在の気候不安定化時代を表しているといえます。

気候変動の影響が陸地だけにとどまるはずもなく、海洋にも影響が出ちゃっています。シベリア周辺の海域にも温暖化は広がって、カラ海では海氷が激減しています。5月前半はまだゆっくりと溶けていたのですが、その後の暖かい空気が海氷の急激な減少に拍車をかけてしまったようです。本来なら海氷が増えるはずの5月としては、氷の拡大が観測史上最も低いレベルになってしまいました。1980年代の氷の増えようを考えると、どうにもこうにも予想外もいいところ。昔は7月に入ってからじゃないと、カラ海の海氷は溶けなかったんですよ…。

北極の他の海域でも海氷は減っています。カラ海みたいに記録的なレベルではありませんけど、ベーリング海とバレンツ海の海氷面積はいずれも、この時期としては最小レベルでした。

Striking to compare the timing differences in the start of the summer melt season in the Kara Sea - for instance, look at 2020 (red line) relative to the 1980s (purple lines) pic.twitter.com/9XkWTLONZQ