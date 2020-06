次期iMacは｢iPad Pro＋Pro Display XDR｣のハイブリッドデザインに？

さらにかっこよく…!?

iMacといえばそのスタイルは長らく変わりませんでしたが、今月開催されるWWDC 2020では「デザインが大幅に刷新された次期iMac」が発表されるかもしれませんよ!

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive