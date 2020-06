Pixel 4aは10月まで出ない説が濃厚

今年はいろいろしょうがない。

コロナパンデミックでありとあらゆるものが影響を受けているので、これはしゃあない。Googleのベストセラー端末Pixel 3aの後継機であるPixel 4aにも、やっぱり遅れが生じています。

昨年5月のGoogle I/OでPixel 3aが発表されたことから、今年のI/OではPixel 4aがくる!と期待されていましたが、コロナ禍でイベント中止・オンラインのみになりPixel 4aの発表はうやむやに。くる!きっとくる!とその発表が今か今かと期待されてきましたが、どうやら秋までおあずけになりそう。

著名リーカーのJon Prosser氏の以下ツイートによれば、発表は7月13日に行なわれるものの、発売は10月22日とかなり後ろ倒しになるようです。また、そのさい、販売されるのはブラックモデルのみで、ブルーはさらに遅れる→なくなった可能性も…。

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a ??‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 ?



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. ??‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4Upic.twitter.com/TX209u9Jqb