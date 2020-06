PlayStation 5のサイズが予測されるも、デカすぎじゃ

間違いであって欲しい。

ついにその姿が披露された、PlayStation 5(PS5)。しかし、その具体的な本体サイズは発表されておりません。一方で、ファンによるその予測サイズが公開されたのですが…なんか、やたらデカイぞ!?

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq