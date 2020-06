サムスンの湾曲ゲーム用ディスプレイは8万円台から。意外と買える値段なんじゃ…？

値段を聞くと俄然欲しくなります。

「CES2020」にお目見えした、Samsung(サムスン)の49インチ湾曲ゲーム用ディスプレイ「Odyssey G9」。すっごくSFぽくて、人間の視野のほとんどを画面でカバーする勢いの、1000Rで湾曲した世界初のディスプレイでした。

前回の記事では、「Odyssey G9」はコンセプトではなく実際に発売されると書きましたが…やっとこの夏に登場することが決定。3つあるモデルそれぞれのお値段が発表されました。

SAMSUNG Newsroomによりますと、49インチ「G9」が1699.99ドル(約18万2500円)、27インチの「G7」が699.99ドル(約7万5200円)、そして32インチ版の「G7」が799.99ドル(約8万5900円)と、ちょっと頑張れば手が届く価格なのが判明しています。

さらには早速オンラインで予約ができるようになっているので、気になる人はポチっちゃいましょう。

ちなみにサムスンは、eスポーツ企業T1 Entertainment&Sportsとのパートナーシップを提携しました。ゲーム『リーグ・オブ・レジェンド』などをプレイするチーム及びプレイヤーたちは、この「Odyssey」シリーズのいずれかを使うことになります。

Samsung is now the official partner for @T1’s #LeagueofLegends#esports team. The three-time champions will use the Odyssey G9 and G7 monitors in upcoming competitions. Learn more: https://t.co/zJppZh0KlT