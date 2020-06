みどりみどりすけよ、どこへゆく？ 謎の動く苔玉の群れ、氷河で発見される

氷河の上に、まっくろくろすけならぬ、みどりみどりすけが登場。

世界のそこかしこにある氷河の上に、明るい緑色の苔玉が散らばっているらしいですよ。なにが信じられないって、この苔玉のコロニーが移動しているってことです。しかも、移動する速度も方向もほぼ同じなんですって。

「氷河マウス(glacier mice)」と呼ばれている、氷河を転がる苔玉に関する研究結果が、Polar Biologyのオンライン版に掲載されました。NPRによると、この苔玉は柔らかく湿っていて、まるで苔の枕のように見えるのだとか。著者たちが言うには、苔玉は氷の表面に付着している不純物から発生するらしく、こういう現象は比較的まれなんだそうです。

著者のひとりであるアイダホ大学に所属する氷河学者のティム・バーソロマス氏はNPRの取材に対して、2006年にアラスカのルート氷河の近くで初めてこのマウスに遭遇したとき、「なんだこりゃー!」と思ったことを覚えているそうです。

彼はこう続けています。

It's friday at the end of the semester.



That means it's time to ponder one of the great, enduring mysteries of cryospheric science and ecology: What controls the herd-like, coordinated, motion of glacier moss balls?



Just published: https://t.co/tHPJbjIlLvpic.twitter.com/m5ZzD9GTa0