ポーター・ロビンソン主催オンラインフェス『Secret Sky』インタビュー｢バーチャルの世界は、クリエイティビティに影響してる｣

リアルをしのぐ、バーチャルでの感動。

新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)拡大を理由に、各国の音楽フェスが今年の開催を見送るというニュースが目に付く2020年。ただ、フィジカルな体感や感動を得ることが難しい世界でも、「新しい体験」に希望を感じることはちゃんとできます。

秋葉原MOGRA主催『Music Unity 2020』や、ライゾマティクスの『Social Distance Communication Platform』などのオンラインイベントでは、配信で映えるビジュアライズやバーチャルならではのコミュニケーション法など、新たな時代の潮流が感じられました。そしてこのタイミングで、日本のカルチャーを愛する音楽プロデューサー、ポーター・ロビンソンがオンラインフェス『Secret Sky』を開催。

今回ギズモードでは、6年ぶりとなるニューアルバム『nurture』発売決定のニュースも届いたばかりの彼に、オンラインで取材する機会に恵まれました。期待を超えるオンラインフェスの背景やクリエイティブについての思いをたっぷり聞いてきましたよ。

──あなたのいる場所は、今どんな状況ですか?

ポーター・ロビンソン(以下、ポーター):いまは地元のノースカロライナにいるんだけど、COVID-19騒動以降ずっとここにいるよ。自宅には音楽スタジオもあるしね。僕がCOVID-19が勢いを増したなって感じたのは、トム・ハンクスが感染を発表して、NBAのシーズンがキャンセルになった3月下旬のある水曜日。その2日前に『Something Comforting』を出したところだったんだけど、その前後で世界が一変してしまったことで、自分の曲が違うふうに聞かれるようになったんだなって、はっきり覚えてるよ。

──どのように変化したんでしょう?

ポーター:ちょっとした例だよ。『Something Comforting』のMVでは、全体的に真っ暗な空間で、僕のいる半径1mくらいだけに草が生えてて、花を植えたり水をあげたりしてるんだ。これを観たみんなが「あつ森だ!」って言いはじめたんだけど、そのMVは『あつまれ どうぶつの森』が発売になる前に作っていたものなんだよね(笑)。 人ってやっぱり、その時代に影響を受けてモノを見るんだなって思わされたよ。

自分の曲は、個人的・精神的な内容がメインで、社会的・政治的なメッセージは入れてない。僕は、音楽制作って、世界で何が起きてるかより、自分はどうしたいのかとか、自分自身の悲しみやネガティブをどうやって乗り越えられるかみたいな、内面性を表すものだと思ってるから。

ただ、COVID-19騒動以降は、そんなことで曲を書いてる自分が、ちょっとちっちゃいなって思えてしまうところもあってさ。僕はもともと自己批判しすぎてしまうところもあるから、自分に何が起きようと、全世界的な視点で見ると小さいことなんだって自分自身に言い聞かせてもいるんだけどね。

──オンラインフェス『Secret Sky』の話も聞かせてください。まず、どんなきっかけで思いついたのですか?

ポーター:いろんなアーティストが、カジュアルにオンラインで配信ライブをやってるのを見てて、「僕もやりたいな」って思って準備は始めてたんだけど、同時に、毎年自分が主催してたフェス『Second Sky』を、今年どうするか決断しなければならないタイミングでもあって。だったら一緒にしちゃえばいいんじゃないかなって思ったのが、簡単ないきさつ。

──フライヤーでも『Secret Sky』の世界観が表われていたと思うのですが、どのようなイメージで制作したのでしょう?

ポーター:パフォーマンスするミュージシャンたちを、匿名的なアバターとして見せてる。「彼らは小さな島に閉じ込められているけれども、一緒に集まって、美しいものを創造できるんだ」と表現したかったんだよ。

──YouTubeやTwitchの配信でDJパフォーマンスを繋いでいくだけでなく、デジタルオーディトリアムを使い、各自がアバターを得て、ほかのオーディエンスと共にバーチャル空間で戯れているような体験がとても革新的でした。

ポーター:アルバム『nurture』のウェブサイトも、空間を大切にしたものなんだ。世界中からそのウェブサイトにアクセスしている人とランダムにペアを組んで、一緒に音楽を体験する仕組みになってるんだよ。音楽フェスのマジカルな要素と同じように、音楽体験って誰かと共有するのが大切だと思うから。そこからデジタルオーディトリアムのアイデアに発展したんだ。

バーチャルな世界ってリアルな世界と違う行動をとるし、最近はとても対立構造が多いよね。SNSとかさ…。だから、ウェブの中での空間に広がりを持たせて、さらにアバターを使うことで「実体のある自分が、その空間にいるような感覚」を強めたかったんだ。その方が、言葉とかアイデアだけを発信するより新しい体験になって、ウェブ上でとる行動が変わるんじゃないかなって。

Last Saturday we launched a virtual music festival called Secret Sky with @porterrobinson. Over half a million attendees from all over the world came through the digital auditorium during the 14-hour show. Here some highlights. #secretsky#webglpic.twitter.com/bVtBkAvKts