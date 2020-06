グーグルから社会的距離ARレーダー・アプリ｢Sodar｣公開

ARでソーシャル・ディスタンス!

Google(グーグル)より、自分の周りに向かってスマホをかざすと、半径2mの範囲に白い境界線が見える実験的なARアプリ「Sodar」が登場しました。

これはAndroid端末のChromeブラウザーを使い、デバイスの位置、向き、加速度などの情報を取得するWebXR機能を利用したもの。SLASH GEARいわく、「ソーシャル」な「レーダー」で「Sodar」という社会的距離を示すアプリなのだそうです。

このように使います。

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelphttps://t.co/Bu78QrEN9fpic.twitter.com/kufatNFDQk