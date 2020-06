テスラ、中国用小型EVを作るためプロ以外からもデザインを募集

イーロン「中国生産の小型車のデザインは中国人に頼もう」。

中国のTesla(テスラ)が、中国で生産される小型のTesla車の準備を進めており、国内から幅広く新しい小型車のデザインを募集しています。

それはどこかのデザイン事務所や代理店を通すのではなく、工業デザインのプロから無名の素人まで、作品を受け付けるというのです。

これについては、中国のテスラに関するニュースを配信しているRay氏がツイートしています。

Back in Jan, @elonmusk talked abt creating a 🇨🇳 design center to design EVs for the global market. Now @Teslacn is openly asking designers & even nonpros to design a “China-style” EV & submit their works for job review. Tesla is expanding its footprints in the biggest auto market pic.twitter.com/hWQ06XVa5M