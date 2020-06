118年の歴史を持つトライアンフが初の電動アシスト自転車を発表

パーツは日本製ですよん。

イギリスを代表し、現存する最古の自動二輪車メーカーであるトライアンフ。ヨーロピアンやカフェレーサー型が代表的ですが…ここで118年の歴史上初めて、電動アシスト自転車を作りました。

それが「TREKKER GT」。ハーレーダビッドソンの「E-Bicycle」に続いたドゥカティの「E-SCRAMBLER」、からのトライアンフは誰も予想できなかったのではないでしょうか?

「TREKKER GT」はイギリスのデザイン・チームがデザインし、Shimanoの250w 「DU-E6100」e-driveモーターを搭載。幅の狭いハンドルバーとイタリア製Selle Royalのサドルで、通勤やフィットネスが超快適なのだそうです。

504WhのバッテリーもShimanoの「BT-8035」が使われ、収納場所にはABUSのロックが付きます。他にも充電器はもとよりシフター、ディレイラー、ペダルを支えるクランクアーム、カセットスプロケット、油圧ブレーキ、ディスクローターに至るまで日本のShimano製。Shimanoは自転車パーツの分野ではガチの覇権メーカー、信頼性重視のチョイスでしょう。

