Twitter、未読記事をリツイートする際に先に読むかどうか尋ねる仕組みをテスト中

発信するなら、読んでから。

TwitterがAndroid版で新機能をテストしています。その機能は、記事リンクを含むツイートをRTする際に、記事を読んでいない場合は記事を読むかどうか尋ねる、というもの。

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.