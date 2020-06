デモでトランプが逃げたホワイトハウスの地下壕とは？

ホワイトハウスの窓もブラックアウト。

黒一色の投稿で黒人差別反対を訴える「ブラックアウト・チューズデー」じゃありませんよ。差別的なトランプ発言に抗議する無数の国民に取り囲まれて官邸がもぬけの殻になったときの写真です。

れんがが投げ込まれて鉄のバリケードが破られそうになったときには、シークレットサービスが大慌てで大統領一族を地下壕(バンカー)にかくまったとNew York Timesが報じました。大統領は最初否定していましたが、3日になって「ちょこっと下見しただけだ」と渋々認めました。バンカー使用は9.11同時多発テロ以来のことです。

「ホワイトハウスに地下壕があることが驚きなんだけど!」というみなさまのために、どんな施設があるのか少し詳しく見てみましょう。

ホワイトハウスには合計2つの地下壕があります。

ひとつめは、イーストウイング地下にある映画でお馴染みの「大統領危機管理センター(PEOC:Presidential Emergency Operations Center)」。核攻撃を受けても国家の中枢機能を残せるよう、第二次世界大戦のときルーズベルト政権がつくった地下会議室です。戦況を大画面に映し出しながら参謀と対策を話し合い、攻撃や撤兵などの指示をくだすことが可能。同時多発テロではチェイニー副大統領が側近とここに篭って陣頭指揮を執りました。

2010年出版のローラ・ブッシュ元大統領夫人の回顧録にも、地下のトンネルを延々とくぐって案内されたときの緊迫した様子が克明に記されています。今回は「9.11以来初の使用」と報じられているので、こちらのPEOCに通されたものと思われます。

もうひとつは9.11の反省から生まれたノースローンの地下壕で、こちらはセキュリティレベルが格段に高いということ以外、情報は一切公開されていません。2018年に「The Trump White House」という本を出版したジャーナリストのRonald Kessler氏はWashington Postに次のように説明しています。

この地下壕は、調達庁が2010年から2年近くの第1期工事に8600万ドル(約94億円)を投じて建造しました。現場はずっとシートで覆われて、出入りのトラックはテープで社名を隠す徹底ぶり。夥(おびただ)しい量のコンクリートと鉄筋が搬入されましたが、完成後にシートが外されたら元通りの緑の芝生が広がっているだけでした。その後、第2期工事には3億7600万ドル(約410億円)もの費用が投じられましたが、こちらも「地下の電気水道改修工事」と言うばかりで情報は機密扱いです(以上、Huffington Postの削除された記事の過去アーカイブから引用)。

「地下5階建てで、地上からは完全に遮断されているので、核攻撃とか受けても分厚いコンクリートなどに覆われているので放射能は届かない。空気と食糧の調達ルートは独自にあって数カ月間は生き延びられる」のだとKessler氏は言っています。

ちなみにホワイトハウスには、脱出用の地下トンネルも最低2つあります。ひとつは財務省ビルの地下を通ってHストリートに抜けるルートで、もうひとつはサウスローンからマリーンワン(大統領専用ヘリ)に抜けるルート。前者の出口付近には防弾のシークレットサービスの詰め所みたいなものもあるみたいですよ?

地下に雲隠れした大統領は、翌日朝一番に全米の知事を電話で呼びつけて「デモぐらい武力で制圧できなくてどうする。完全にナメられているではないか」となじり、「大統領が煽るからこうなる」と知事らの反感を買い、その後は官邸周辺の国民を催涙弾とゴム弾で追い払って近くの教会まで歩いていって聖書を掲げて撮影会を行ない、「教会を政治に利用するのはいかがなものか」とワシントン教区主教が頭から湯気を立てて怒る一幕も見られました。

夜にはチョッパーの爆風でデモ隊を追い払い、知事に州兵派遣を拒まれると、国の兵士をバス10台に山のように乗せて首都に「派兵」。

選挙事務所では「トランプ軍に入ると今なら限定版迷彩柄キャップをもれなくプレゼント! 」というメールを配って選挙資金集めを進めるなど、対決姿勢を強めています。

And the Trump campaign just changed his MAGA hats to camo and is now referring to supporters as the "Trump Army." Totally not concerning at all. pic.twitter.com/7a0ySLOAcS