今夜のWWDC 2020、ひょっとしたらハードウェアの発表は無しかも？

ソフトウェアに集中。な可能性。

今夜からオンライン参加型となったAppleの開発者向けカンファレンス「WWDC 2020」が開催されます。

開発者向けなのでOSやソフトウェア的な話しがメイン。しかし、昨年は「Mac Pro」と「 Apple Pro Display XDR」が発表されるなど、開発に関連するハードウェアの発表もあったりするので、一般ユーザーとしても気は抜けないイベントとなっています(過去に発表されたハードウェアのまとめはこちら)。

今年も「何が出るかな? 何か出るかな?」と、期待していたのですが、ちょっと気になる噂が飛び込んできました。

Apple関連のリーク情報に詳しい2人の人物が、WWDCではハードウェアの発表が無い可能性をつぶやいているのです。

I had two sources tell me no hardware for WWDC tomorrow. They aren’t on WWDC related teams but heard it through the Apple grapevine. I’d take this with a grain of salt, but thought it was worth mentioning.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔



Might be wrong about this one. Would love to be wrong!



I’ll be surprised with all of you, either way!