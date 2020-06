23日深夜2時から開かれたAppleの開発者向けイベントWWDC 2020。

iOS 14、iPadOSなど各デバイスの新機能などが発表されました。1分で見どころがわかるようにまとめました。詳しい発表内容はこちらの記事を御覧ください。

動画見ながらLINEがしたいんだけど…みたいなときに使える新機能です。全画面表示で見ていた動画を小さくして表示。そのまま他のアプリを操作できます。ながら見ができるの最高!

邪魔なときは横に移動して、大事な会話が終わった時に再表示ってことも可能。えらい!

Siriの音声認識機能が向上します。これに伴い、オフライン状態でもリアルタイムで翻訳できる機能が追加されました。

11ヶ国語(英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語、韓国語、アラビア語、ポルトガル語、ロシア語)に対応。日本語も入ってました!

電波が入らないところでも使えるのが最高。翻訳したものは音声として再生も可能。

アプリそのものをダウンロードせずとも、NFCやQRコードを読み込むと簡易アプリが起動し、パパっと決済ができるApple Clips。

例えば、スタバのアプリをいれなくても、コードにかざせば一瞬で決済ができるようになったり…するといいのですが。

電話がかかってくると、アプリを立ち上げてる最中でも画面いっぱいに「誰からの着信」みたいな表示になって作業が中断したりするじゃないですか。それがなくなります。

画面上の方に、「誰からの着信中」としおらしく表示される形に。出たくない電話もあるので地味に嬉しい…。

ウィジェット機能が刷新されて、ひとつの画面の情報量を増やせるようになりました。好きな機能にすぐにアクセスできるようになるって感じですね。

ホーム画面で天気をパッと確認できたり、今日何カロリー消費したのかがすぐにわかる。ちょっとAndroidっぽいですが、Appleによると「Apple Watchの小さな画面で、使い勝手の良いデザインを追求してた結果行き着いたもの」のようです。

iPhone内のアプリをすぐに検索できる機能がつきました。ホーム画面の最後のページに表示される「Apple Library」です。機能の説明は以下の通り

・アプリを素早く自動的に分類して、カテゴリー別(SNSとかエンタメとか)のフォルダで表示

・よく使うアプリは優先的に上の方に表示

・五十音順で検索も可能

Appleといえばユーザーのプライバシーを守る方針を貫いています。iOS 14では、位置情報など個人情報をとり続けるアプリに対して、それを拒否できるボタンができました。

また、アプリをダウンロードする際に、そのアプリがどんな個人情報(金融機関情報、位置情報など)を取得するのか確認できるようです。長ったらしい利用規約をサマリーしてくれる感じ。

ちなみに、さっそくiOS 14のベータ版をインストールした開発者によると、SafariではGoogle Analyticsもブロックしているようです。「ユーザーのプライバシーを絶対死守!」という感じですかね…(まだベータ版ですが)。

I was playing with Safari 14 on iOS (PWAs, of course). Seeing Google Analytics blocked everywhere in the new Tracking Report is kind of scary ? pic.twitter.com/9qv5c2djCK