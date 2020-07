Pixel 4aは8月3日発表。こんどこそ100％だって！（…と、リーカー談）

本当なら「間もなく」ですよ。

これまで発売日が二転三転大回転!しているPixel 4a。結局いつ発表でいつ発売なのか? 何が正しくて、何が君のしあわせで、何のために生きるのか。さっぱりわからなくなってきましたが、先日はカナダのGoogleストアでお漏らしされちゃったりと、そろそろなのよね?な予感もしています。

そんな中、おなじみのリーカーJon Prosser氏が、力の籠もった新たな予想ツイートを投稿しています。

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!



The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!



Pixel 4a. August 3. 100%.



Only question is...

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI