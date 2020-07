HUAWEIとZTE、ついにアメリカの国家安全の脅威に認定される

ついに、最終決定へ。

中国のネットワーキング機器の使用は、アメリカにリスクをもたらすと主張してきたトランプ政権。FCC(アメリカ連邦通信委員会)は先日、国家安全保障に対する脅威としてHUAWEI(ファーウェイ)とZTEを正式に指定しました。FCCのAjit Pai議長は次のようにコメントしています。

この声明は、アメリカ合衆国国土安全保障省・国土安全保障局(PSHSB)の広示(連邦規則集第47編54.9パートに基づいて、HUAWEIやZTE、およびその親会社、関連会社、子会社が通信ネットワークや通信サプライチェーンの保全に国家安全保障上の脅威をもたらす企業であるという最終的な決議)に従ったもの。

BREAKING NEWS: The @FCC has designated #Huawei and #ZTE as companies posing a national security threat to the United States. As a result, telecom companies cannot use money from our $8.3B Universal Service Fund on equipment or services produced or provided by these suppliers. 1/5 pic.twitter.com/dH6QK4jbd4