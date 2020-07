『フォートナイト』に待望の｢乗れるクルマ｣来る？ マップから車が消えたワケって…それ？

次のアップデートには、きっと…!

最近、フォートナイトを遊んでいて気づいたことがあります。それは、「なんかマップから車が減ってる…」ということ。私はいつもバスを降りたらすぐに大好きなミスティメドウズに行くんですが、街中にあったはずの車がないんです。キャンピングカーとかトラックはあるんですが、普通の乗用車が消えている気がします。レイジーレイクにも行ってみたんですが、やっぱり車がない…。貴重な鉄資源だったので、建築に支障が出ちゃうほど。

これはいったいどういうこと? と思っていたら、フォートナイト製造元のEpic GamesのTwitterアカウントにちょっと気になる投稿がありました。

Fender bender? #NoSweat.

Run out of gas? That's not covered.



Our lawyers are currently sweating the policy details and fixing typos like 'otter coverage' instead of auto coverage. Due to this, many vehicles got taken for inspection.



Expect a few weeks until we're road ready. pic.twitter.com/6YdPara80q