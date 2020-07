『フォートナイト』シーズン3、完全に水が引くのは8月1日っぽい！

水が引いたら…何かが起きる!?

人気オンラインゲーム『フォートナイト』のシーズン3は、マップの大半が水没するという衝撃的な幕開けでした。もともと水上での戦いが苦手だった私としては、かなりショック。慣れ親しんだ街の変わり果てた姿や、恐ろしいBGMを引き連れてやってくるサメに震えました。

とはいえ、当初の予告どおり日を追うごとに水は引いていき、7月31日現在、シーズン2までとほぼ変わらない陸地面積に戻っています。ザ・グラトウやザ・シャークなど、シーズン2に熱い戦いを繰り広げたボスのすみかは今も廃墟のままですが、スラーピースワンプやダーティドックスも復活したし、マローダー(AI操作による敵キャラ)たちとの戦い方もマスターしてきて、ようやく「シーズン3楽しい!」ってなってきました。

そしてみんなが一番気になっている、「で、結局いつ水が全部引くの?」ってことですが、Fortnite INTELによると8月1日がそのXデーになりそうです! 時刻は東部標準時の午前3時(日本時間の8月1日 17時)とのこと。しかも、水が引いたあとには「アトランティス的な遺跡」が登場する、というTwitter情報も掲載されています:

🌊Water Level FINAL Decrease🌊



The FINAL Water Level decrease will be August 1st at 3 AM Eastern Time, which is in 2 days.



This is the final water level which is supposed to reveal what we believe to be the Atlantis POI [Top Right]. pic.twitter.com/X5ASdhMzGF