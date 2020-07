ぶっちぎり1位です。スパコン世界ランキングにARM採用の富岳が堂々初登場

ARMベースのMac発表の日、TOP500スパコン世界ランキング第1位にARMベースの「富岳」が初登場! 右もARM、左もARM、リチャードもARMな昨今。ARMスパコン世界一の注目ポイントを復習してみましょう。

理化学研究所と富士通が共同開発した「富岳」は2011年世界No.1の「京(K)」の後継機。48コアSoCのA64FXプロセッサを15万8976個搭載しており、その処理速度は415ペタフロップ! 4期連続首位をひた走るIBM「Summit」に2.8倍の大差をつけてのトップ交代劇となりました。

最近中国に押され気味な日本が首位に返り咲くのは実に8年半ぶり。開発を率いた松岡聡・理研計算科学研究センター長(ABCI、ツバメでも活躍)はさっそく「TOP500(演算)、HPCG(シミュレーション)、HPL-AI(AI)、Graph500(ビッグデータ) の4部門首位は史上初」とツイッター上で報告し、うれしさをにじませていますよ。

#Fugaku has become No.1 in all the supercomputer performance benchmarks, #Top500, #HPCG, HPL-AI, and the #Graph500 for the first time in history as a single machine simultaneously. Thanks for putting up the list! https://t.co/iM1o0gjrtZ