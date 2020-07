Samsung Galaxy Note 20 Ultra、お目見えしちゃいました

どーもーNote 20 Ultraでーす!

つい先日、Samsungロシアのウェブサイトに一時Galaxy Note 20がアップされましたが、今度はGalaxy Note 20 Ultra実機と見られる端末の写真が出てきました。

写真をTwitterにポストしたのは、ガジェット系YouTuberのJimmy Is Promo。入手経路など詳しいことはわからないものの、写真に映る端末は、すでにさんざん噂されているNote 20の姿を裏付けするよう。背面には3つ並んだカメラとフラッシュ、3DToFセンサーがあります。

Jimmy Is Promoがポストした複数の画像を見ると、Galaxy Note 10/10+と同じく、Note 20もセルフィーカメラはパンチホール型。ただ、ベゼルはさらに薄くなっています。

Android 10が搭載されており、One UIもちょいアップデートされてるぽい。Note 10との違いで気がついたのは、ロックボタン&音量が左から右へ移動。下にあるスピーカーとS Pen収納場所も左に移動。

What do you think of the color?#Note20#GalaxyNote20Ultrapic.twitter.com/MxEvg4MWfP