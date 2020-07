中国版『PUBG』こと『Game of Peace』のプロモ映像にテスラのギガ上海が登場。｢モデル3｣とゲームがコラボ

たいへん凝ったプロモーションが行なわれています。

電気自動車を作るTesla(テスラ)車内には、大きなディスプレイがあり、「Tesla Arcade」機能でテレビゲームが遊べることでも知られています。ですが今度は、彼らが作る「モデル3」がゲームの世界に登場することとなり、中国でユニークなプロモーションが行なわれました。

プロモと現実がリンク

そのゲームは、中国版『PUBG』こと『Game of Peace』。プロモ映像では、謎の航空機がTeslaの工場「ギガ上海」にコンテナを落下させ、それをセミトラックが商業施設に搬送。中から出てきたのはゲームに登場する紫の「モデル3」だった! というものです。

Tesla Gigafactory Shanghai received a mysteries package at midnight. It was airdropped right in front of our door. Want to know what surprise it held inside? Find out in Game of Peace. Explore Giga Shanghai’s Model 3 and have fun! pic.twitter.com/fCHX5MU9Qy — Tesla China (@teslacn) July 20, 2020

フルCGで描かれたこの映像。しかし現実世界でも、ショッピングモールの興業太古匯(HKRI Taikoo Hui)に真っ赤なコンテナが置かれ、バーチャルとリアルがクロスオーバーしています。

Game of Peace (PUBG Mobile) x Tesla Airdrop Package is currently sitting outside of HKRI Taikoo Hui Shopping Mall in Shanghai, China 🇨🇳. Excited to see what’s inside! Let us know what you think?#Tesla#TeslaChina#PUBGMOBILE#Model3#特斯拉#中国$TSLApic.twitter.com/p1nkoubZda — Jay in Shanghai 🇨🇳 特斯拉 (@JayinShanghai) July 20, 2020

また上海のTesla情報に詳しい@JayinShanghaiさんが、『Game of Peace』のプレイ動画を入手。ゲーム内には「モデル3」がパール・ホワイト、ミッドナイト・シルバー、オウサム・パープルの3色で登場し、たくさんのイースター・エッグも隠されていると伝えています。

Exclusive Gameplay Footage: Game of Peace is the chinese version of PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) will release Tesla Model 3 Vehicle Skin with three color variations (Pearl White, Midnight Sliver and Awesome Purple) with many other Easter eggs.#Tesla#TeslaChina#PUBGMpic.twitter.com/Ezeo4WQmYg — Jay in Shanghai 🇨🇳 特斯拉 (@JayinShanghai) July 20, 2020

コラボには大人の事情が

electrekによりますと、『Game of Peace』のパブリッシャーはTesla中国に投資しているテンセントなのだそうです。なるほど、そういう大人の事情があるのね、って感じですが…。Teslaとしてもゲームを追加する程度のコラボなら、Win-Winでしょうね。