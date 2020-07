ドイツに建造されるテスラの巨大工場ギガ・ベルリン、完成予想図の屋上にはレイヴ会場が？

従業員は毎日パーティーと仕事の無限地獄に…?

Tesla(テスラ)が電気自動車を生産する巨大工場も、ベルリンで4つ目になります。計画が発表されたのは去年の11月でしたが、ここでやっと、完成予想図がお目見えされました。

正面玄関前には池があるだけでなく、その上にはちょっとした庭園らしきものが見え、食堂なのか社長室なのか、何らかの施設が乗っかる形になっているのが見られますね。

そこで「レイヴ会場がレンダリングされてる?」とコメントをしたフォロワーに対して、イーロン兄貴はこんなことを答えています。

Might be an indoor/outdoor rave space on the roof

さすが、これまでゴリラのハランベへの追悼ラップ・ソングや、エレクトロ・ダンス音楽の『Don't Doubt ur Vibe』を発表してきたイーロン。ドイツ、特にベルリンはレイヴが盛んなことをご存知の様子です。おそらく従業員たちは、ここで朝まで踊ってまた仕事…のサイクルを永遠に繰り返すのでしょう。

また、広大な敷地の森林を伐採して、ギガ・ベルリンは空から見るとこのような造りになることが推測されています。これはRedditに投稿された画像が、Twitterに転載されたもの。信憑性は定かではありませんが、ちゃんとした計画表から予想されているようです。

別のフォロワーより、「ギガファクトリーの各開発サイクルは、車のように以前よりも大幅に改善されているの?」という質問には、「ギガファクトリーは自動車よりもっと「プロダクト」だよ」との返答が。

Gigafactory is the product even more than the car