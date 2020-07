Googleが古代エジプトの象形文字を翻訳するツール｢FABRICIUS｣を発表

象形文字はSNS時代の絵文字と同じということも理解できます。

GoogleのArts & Cultureに、機械学習を利用し、古代エジプトのヒエログリフを翻訳するツール「FABRICIUS」が登場しました。

人類で早い段階、紀元前3200年頃~400年頃に生み出されたという古代エジプトの象形文字。エジプト学者たちは、ロゼッタ・ストーン発見を皮切りに200年間も同じ方法で、それを翻訳し続けてきた歴史を持っています。ですが今は機械学習のおかげで、作業時間を大幅に短縮できるようになったのです。

「FABRICIUS」 のサイトでは、ユーザーは「LEARN」「PLAY」「WORK」という機能が使えるようになっています。

まず「LEARN」は、マウスを使った象形文字の書き写しや修復、そして読む方向を学んだりと、6つの簡単なステップで学者たちが突き止めたヒエログリフの構造をホンのちょっとだけ学びます。

次に「PLAY」では、「Hello」や「Thank you」などの簡単なメッセージ、そして我々が使っている絵文字をヒエログリフに翻訳するツールで遊べ、結果をシェアすることができます。

最後に「WORK」は、外部から取り込んだ画像を実際に翻訳するべく、画質調整、データベースにある類似の文字と人力でマッチさせ、結果を生成するようになっています。これは使い方が難しかったので、本気の人が習得しないと使いこなせない印象でした。とはいえ、これが使えればかなりエジプトの考古学者に近付けそうです。

