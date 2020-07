iMacのデザイン変更はApple silicon搭載版から？

ということはインテル版は…。

以前から噂されていた、iMacのデザイン変更。こちらについて、Apple(アップル)の独自プロセッサであるApple silicon搭載版にて予定されているとの情報が伝えられています。

Right, should make this known



The iMac redesign IS NOT coming for this 10th generation Intel refresh.



They are saving it for their own silicon