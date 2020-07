Appleが答える！ iOS 14とmac OS Big Surの疑問と不満

WWDCの興奮が一段落着いて、ムクムクと湧き上がるクエスチョン。

人気ユーチューバーのマーケス・ブラウンリー(MKBDH)がネットから不満の声を掻き集めて、Apple(アップル)のクレイグ・フェデリギ上級VPに直接聞いてくれました!

Q:iOS 14ではメールとブラウザを他社製アプリにデフォルト設定できるようになりました。評判は上々ですが、1、2日経ったら「地図はなんでできないの?」という不満の声もチラホラあるようです。これについては?

A:今回は要望の多いもの上位2つに絞りましたが、これは第1弾です。地図もいいですね。

Siri on iOS 14 is dumber than I had hoped and expected. pic.twitter.com/Z49sR30SLc