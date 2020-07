レゴのNESコンソールが出るかも？ ブラウン管テレビも付いてくるかも

ビデオゲームの新たな一面。

しばらくのあいだ、レゴはこの方向性で来るのかもしれませんね。レゴマリオが先行発売されたばかりですが、今度はレゴ版NES(海外版ファミコン)の発売を予告する動画を投稿しています。

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

ちょーっと暗いけど、奥にはアンテナを備えたブラウン管テレビが、手前には有線でつながった四角いコントローラーとゲームハードのようなものが見えますね。「Are you ready to play like never before?(今までに無いようなプレイの準備はできてる?)」という言葉も、ゲームみがある。

実はもう、海外サイトではすでにパッケージがリークしてます。香港のゲームサイトVJGamerが手に入れた画像がこちら。

完全にレゴのNESだー! コントローラーはもちろんソフトもあるし、しかもブラウン管テレビにはマリオもいますよ。ピース数は2,646、型番は71374。

足場のブロック1マスがレゴの1ブロックに相当してるので、サイズ感もなんとなく想像できますね。クランクを回して画面を動かすっぽい表示がありますが、手動スクロールで動きを楽しむ感じかな。Playdateみたい。

先行発売しているレゴマリオともシナジーするようです。テレビの上に乗せたら専用SEが鳴るとか?

価格は未定で、2020年8月中に発売されるかもしれないとのこと。レゴマリオを持ってる人はさらに楽しみ方が広がりそうですね。っていうかブラウン管レゴテレビがエモい、これだけでも欲しい…!