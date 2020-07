さすがのシャオミ価格。34インチ、144 Hzの湾曲ゲーミングモニターが5万円以下！

ゲームとエンタメだけでなく、ビジネスやデザインなどにも!

中国の家電メーカーXiaomi(シャオミ)が、新商品のオンライン発表会を行いました。その中でも目を引いたのが、「Mi Curved Gaming Monitor 34"」という湾曲ゲーミングモニターです。

And there you have it! #MiCurvedGamingMonitor34

Epic view, epic details. pic.twitter.com/y5PGR0CpEr