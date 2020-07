新iMacが近日くる…かもね

デザインはどうなるのかな?

最近のMac業界はARMアーキテクチャへの移行で大賑わいですが、その間にも製品アップデートは続くはず。というわけで、今回はiMacのモデルチェンジについての最新情報のお届けです。

in my dream some products are ready to ship