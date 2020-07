充電はっや！ OPPOの125W充電器の実力を動画でチェック

いやいやいや…はっや!

先日予告、そして発表が行なわれたOPPOの125W急速充電技術。受け取ったリリースでは「4,000mAhバッテリーを最速で5分間に41%、20分間で完全に充電できる」と紹介されていましたが、それを実証する動画がOPPOの公式Twitterに投稿されていました。

まずは動画を見て。

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForwardpic.twitter.com/EWtfGcsL4m