発売早まる兆候か？ パノス・パネイがSurface Duoとモーニングコーヒーをしばく

Duoでドヤァ!

Microsoftの最高製品責任者(Chief Product Officer )であるPanos Panay(パノス・パネイ)が、今日も一日がんばるぞい。的なツイートを投稿しています。

…が! あれれ、その手にあるのって、まだ未発売の2画面Android端末「Surface Duo」じゃないですか?

Fresh air and coffee to start the day. pic.twitter.com/TJRWDOcbfH