国が推薦。ポーランドの｢推薦図書リスト｣に18禁ゲームが仲間入り

世界初、政府機関による推薦図書にテレビゲームが入りました。

2014年にポーランドのゲーム会社11 bit studiosから発売された『This War of Mine』が、同国の国民教育省により学生向けの推薦図書リストに加わった、とAUTOMATONが伝えています。

本来であれば、教科書や記録映像などで学ぶであろう戦争の歴史ですが、インタラクティヴにプレイヤーが操作できるテレビゲームでも、その理解の一助となりうると認められたのですね。

まずは『This War of Mine』のトレイラーをどうぞ。

ゲームの内容は、1992年に始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で発生し、1996年まで続いたサラエヴォ包囲を題材にしたもの。当時は1万2,000人が死亡し、5万人が負傷した内、85%が民間人だったことを踏まえ、プレイヤーは兵士ではなくボスニアの一般市民となっています。その包囲網の中で敵に見つからないよう身を潜め、明日を生き残るという歴史上の紛争を追体験します。

推薦図書というと本のことを指しますが、ゲームはプレイヤーが擬似的に当時の状況を体験できることから、いわば新しい言語のようなものと見なされ、推薦図書のリストに載ることとなりました。教科書や手記といった紙媒体および、音声や映像として記録された資料などと同様に、テレビゲームが歴史を振り返るメディアとして認可されたわけですね。

とはいえ、実はこの動きには政治経済面での事情も少し絡んでいる様子。 NFPでは、同国の作家アンドレイ・サプコフスキが書いた小説『ウィッチャー』シリーズが大ヒットゲームとなり、Netflixドラマは最高視聴者数を記録(アニメ化も決定)。相乗効果で書籍がAmazonでベストセラーに。ゲームを開発したCD Projekt社が上場し、ワルシャワ証券取引所ではヨーロッパでもっとも価値のあるビデオゲーム会社になったことも関係しているのではないかとしています。

