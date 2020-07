写真のモザイクを取り去るAI、ゲームキャラや絵文字を読ませた結果…

いつになっても、AIは悪夢のような画像を作りがち。

つい先日、粗いモザイクのかかった顔写真を、キレイな状態に補正するAI「Pulse」が話題になりました。元が人間の写真なら、ちゃんとした人の顔が生成されれるようですが…もしドット絵で作られたゲームキャラや絵文字を読ませたら、どうなるでしょうか?

「Pulse」を下地にした「Face Depixelizer」というAIを作ったBomzeさん。彼はまず、その仕上がりをツイートしました。

Face Depixelizer Given a low-resolution input image, model generates high-resolution images that are perceptually realistic and downscale correctly. 😺GitHub: https://t.co/0WBxkyWkiK 📙Colab: https://t.co/q9SIm4ha5p P.S. Colab is based on the https://t.co/fvEvXKvWk2 pic.twitter.com/lplP75yLha

そしてフォロワーさんが「8ビットのゲームキャラでやったらどうなるの?」と質問し、Bomzeさんがひとつ試すと…そこから興味本位で試した人たちのツイートが続くことに。

AIがどんな画像を生成したのか? その結果を確認してみましょう。

I love that your Tweet turned into a giant collaboration thread with everyone posting their own hilarious upscales. My favorite so far is this ? guy.



(If you want to get similarly creative interpretations keep the steps low.) pic.twitter.com/sX7uyrFybY