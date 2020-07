SpaceXのスターシップ爆発実験、ガス漏れ現場では｢Spot｣が嗅ぎ回っていた

トンでもない場所でスポットされました。

先日800万円でネット販売が開始された、ボストン・ダイナミクスの犬型ロボット「Spot」。これが6月23日、テキサス州にあるSpaceXのボカ・チカ基地で起こった、爆発事故現場で動き回っていたことが報告されました。

爆発したのは、「Starship」ロケットの開発で作られた試作タンク「SN7」。SPACE.comいわく、行なわれたのは超冷却液体窒素を充填する圧力テストで、実際の打ち上げ中に超低温推進剤を保持できるかどうかを試す実験だったとのこと。そして爆発は、意図的に起こさせたものだったのでした。

INTERESTING ENGINEERINGによりますと、「Starship」は8.6バールの圧力に耐える必要があるため、この爆発は304Lステンレス鋼が301より強いかどうかを調査する実験だったのだそうです。

そしてSpaceXはわざと最大限に加圧した結果…タンクがボカーン!

しかしその爆発直後、モウモウと沸き立つ窒素ガスの中に蠢く一匹の犬が…!? それこそがボストン・ダイナミクスからやって来た、ボカ・チカの番犬「Spot」でした。

「Spot」はaiboのような愛玩用ではなく、工場や危険地帯などで異常を検知するための、いわば移動式センサーみたいなものです。なのでこの使い方は正しいといえましょう。どのようなデータを収集したのかはさて置き、SpaceXでのお仕事はかなりヘヴィーな事故現場検証となりました。

またボカ・チカには、「Spot」のために作られた犬小屋が確認されており、書かれた文字から全知全能の神ゼウスと名付けられたことが判明しました。

SpaceX has installed a doghouse for their robotic companion ‘Zeus’. pic.twitter.com/Kmk1sUK8Ma